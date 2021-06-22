Dikili, Ayak Tenisi Turnuvası’na ev sahipliği yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dikili Belediyesi işbirliği ile Dikili Cup Ayak Tenisi Turnuvası düzenlendi. Büyük ilgi gören turnuvada Türk futbolunun İzmirli yıldızları da bir gösteri maçı yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer' in kentin her köşesinde sporu destekleme ve yaygınlaştırma hedefi çerçevesinde Dikili Cup Ayak Tenisi Turnuvası, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dikili Belediyesi ortaklığıyla düzenlendi. Yoğun ilgi gören ve Dikili Şehit Sami Akbulut Caddesi 75. Yıl Parkı’nda yapılan organizasyona 128 sporcu katıldı. Dikili Belediye Başkan Vekili Hakan Yıldırım Demir ve Dikili Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Budak ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Samet Akboğa açılış konuşmalarında katılımcılara başarı dileklerinde bulundu.

Dört sahada heyecan



32 takımın yer aldığı turnuvada, dört farklı sahada oynanan karşılaşmalar büyük heyecana sahne oldu. Çekişmeli mücadeleler sonunda Arda Av Outlet şampiyonluğu elde ederken, Bademlispor ikinci, 1912 Kadalar üçüncü oldu. Turnuva sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge ile Dikili Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Budak, şampiyon takıma kupa ve madalyalarını takdim etti. İkinci takımın kupa ve madalyaları İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Genel Sekreteri Barış Şeref ile Dikili Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Kaya tarafından verildi. Üçüncü takımın kupa ve madalyaları ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Şube Müdürü Hüseyin Özgül ve Dikili Belediyesi Meclis Üyesi Çiler Gürel tarafından sunuldu.

Eski yıldızlar da sahada



Turnuvanın final maçı öncesi İzmir’in Türk futboluna kazandırdığı önemli futbolcular gösteri maçı oynadılar. Altay, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor’da forma giyen kaleci Ramazan Kurşunlu, Altay, Denizlispor, Konyaspor’da görev yapan Fatih Egedik, Altay, Akhisarspor ve Bursaspor’dan tanıdığımız Merter Yüce; Fenerbahçe, Bursaspor ve Adanaspor’da oynayan Çetin Kılıç, Karşıyaka ve Göztepe’nin unutulmaz golcüsü Nail Dinçer ile Dikili Çandarlı Gücü altyapısında yetişip Altınordu'ya transfer olan Ümit Milli Yusuf Can Esendemir gösteri maçında yer aldı.

Spora ve sporcuya destek



Turnuvanın gördüğü ilgiye dikkat çeken Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte güzel bir turnuvaya ev sahipliği yaptık. Turnuvada dereceye giren takımları tebrik ederim. Dikilimiz'de sporun her dalını ve sporcularımızı destekleyecek çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Her alanda olduğu gibi sporda da başarılarıyla adından söz ettiren bir Dikili hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.