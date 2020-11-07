Erkekler voleybolde İzmir'in iki temsilcisi karşı karşıya gelecek

AXA Sigorta Efeler Ligi 14. hafta mücadelesinde iki İzmir temsilcisi Altekma ile Arkas Spor, yarın birbirlerine rakip olacak.

Erkekler voleybolde İzmir'in iki temsilcisi karşı karşıya gelecek
07 Kasım 2020 Cumartesi 17:57

Lige bu sezon yükselen Altekma, oynadığı 12 maçta aldığı 20 puanla 6. sırada yer alıyor. Son 5 maçını kayıpsız geçen Arkas Spor ile 11 müsabakada topladığı 27 puanla lider Fenerbahçe HDI Sigorta'yı takip ediyor. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki Altekma-Arkas Spor maçı yarın saat 15.00'te başlayacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, Altekma önünde de yükselen grafiklerini sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti. Son 5 maçlarını kazandıklarını hatırlatan Özden, "İki İzmir ekibinin mücadelesinde önce dostluğun sonra iyi olanın kazanmasını istiyoruz. Haftayı galibiyetle kapatmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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