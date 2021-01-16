Eroğlu: Bu sezon takımımız ilkleri yaşadı

TFF 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 28 puanla 8'inci sırada tamamlayan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu değerlendirmelerde bulundu

Deneyimli çalıştırıcı bu sezon ilkler anlamında birçok önemli işlere imza attıklarını söyledi. Ligde tarihlerinde en iyi ilk yarı performansını ortaya koyduklarını anlatan Hüseyin Eroğlu, "Öz kaynak sistemi oyuncularına toplam 5.714 dakika forma verdik. 17 haftada 17 gencimiz görev yaptı, 7 oyuncu ise 10 maç ve üzerinde sahaya çıktı. 2020-2021 sezonunu, Altınordu tarihi açısından çok önemli verilerle noktaladık" dedi.

Takımda orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün'ün 1.237 dakika ile en uzun süre forma giyen öz kaynak oyuncusu olduğunu, Tayfun Tatlı'nın ise 6 dakikada sahada kaldığını belirten Eroğlu, "İlkleri yaşadığımız bir sezon oldu. İlk kez devreyi 28 puanla bitirdik. İlk kez lider olduk. İlk kez 17 altyapı oyuncumuza görev verdik. Muzaffer Kocaer, Enis Destan, Yusuf Can Esendemir ve Furkan Metin ilk kez gol sevinci yaşadı. İkinci yarıda her şeyin üzerine koyarak daha iyi bir Altınordu izlettireceğiz" diye konuştu.

CİDDİ SORUNLAR YAŞADIK

Sezon öncesinde bünyelerinde yetiştirdikleri Hüseyin Atakan Üner'in Beşiktaş'a, Ravil Tagir'in Başakşehir'e, Kerim Alıcı'nın Göztepe'ye, Muhammed Mert'in Hatayspor'a, Muhammet Taha Tepe'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu hatırlatan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Şu anda Süper Lig'de Altınordu patentli 13 futbolcu var. Bu, yarışmacı ve yetiştirici karakterimizin ne kadar güçlü olduğunun göstergesi. Liderliğe yükseldiğimiz dönemde ciddi sakatlıklar ve Kovid 19 sorunları yaşamasaydık şu anda halen zirvede yer alırdık" yorumu yaptı.

İKİ TRANSFER YAPACAĞIZ

Altınordu'nun tam bir sistem takımı olduğunu da kaydeden Eroğlu, "Sezon içerisinde yaşadığımız zorunlu rotasyonlara rağmen zirveye çok yakınız. İkinci yarı öncesinde 8 ve 11 numara pozisyonunda forma giyen iki oyuncu transfer edeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Emre Nefiz ile Ahmet Dereli tam performansla aramızda olacak. Ahmet İlhan Özek'in seviyesine çıkabilecek düzeyde oyuncularımız da hazır. Ligin ikinci yarısı bambaşka geçecek ve biz buna hazırız" dedi.