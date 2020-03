Fatih Terim: Bu durum futbolun ruhuna aykırı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Açıkçası maçın öncesi ve sonrasında işin ruhuna aykırı olan maalesef hazırlık dönemi artı maçın içerisinde taraftarın olmaması ve tabii bu süre içinde akılların tamamen hastalıklar, başka hadiselerde olması oyuncularımızın konsantre olamamalarına neden oldu ki bundan daha doğal bir şey olamaz" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Süper Lig'in 26'ncı haftasında Beşiktaş ile oynadıkları derbi maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Terim, "Futbolcular koronavirüs sebebiyle tedirgindi" şeklinde yöneltilen soruya, "Niye tedirgin oluyor ki futbolcular? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) böyle yapıyorsa demek ki bildiği bir şey vardır. Rahat olsunlar futbolcular, ben söylerim onlara. Açıkçası maçın öncesi ve sonrasında işin ruhuna aykırı olan maalesef hazırlık dönemi artı maçın içerisinde taraftarın olmaması ve tabii bu süre içinde akılların tamamen hastalıklar, başka hadiselerde olması oyuncularımızın konsantre olamamalarına neden oldu ki bundan daha doğal bir şey olamaz. Onları eleştirmeyeceğim. Buna rağmen 50 bin taraftardan yoksun olmak kolay değil, özellikle Beşiktaş gibi ciddi bir rakip, şampiyon adaylarından biri. Hapsettiğimiz bir oyunda kazanamadık. Onları tebrik ediyorum çünkü biz kendilerine mantıklı bir şey açıklayamadık. Nedeni dünyada her taraf erteletti, FIFA ilk defa 'iki ay içinde isterseniz milli takıma oyuncu vermeyebilirsiniz' dedi, kural vermektir. Türkiye'de aklınıza gelebilecek her kurum kuruluş evlerine gönderildi, toplantıları iptal etti. Futbol, basketbol, hentbol gibi sporlar devam ediyor. Bunlar temas oyunu. Oyuncuya temas etme, 1.5 metrede dur mu diyelim? En büyük espri, Tenis Federasyonu'nun maçlarını ertelemesi 2 gece önce. Tuhaf bir şeyler var ama mutlaka bilimsel bir açıklaması vardı. Kimse açıklama yapmıyor ama. Tuhaf. çarşamba günü seyircili oynuyoruz, cuma günü lig seyircisiz oynanır. Böyle olunca futbolun ruhunu geri istiyorum, derbilerin güzel şekilde oynanmasını istiyorum ama en önemlisi beraber her şeyini paylaştığım taraftarımı istiyorum" diye konuştu.

Bela virüsten korunacağız

Fatih Terim, karşılaşmaların seyircisiz oynanması ile ilgili olarak, "Herkesi bilgilendiriyorlar ama bizi bilgilendirmiyorlar neden seyircisiz oynadığımıza dair. Burada 850 kişi resmi görevli var, diğerleriyle bin kişi. Bizim gibi takım sporlarında eğer erteleseniz bu bela virüsten korunacağız. Birimizde çıkarsa Allah korusun. Top toplayıcı çocukların eldiven giymesi de bir şeyi ifade etmez. Bizim canımız yok mu? ailemiz yok mu? Bu çocuklar, oyuncular, hocalar, hakemler işin aktörü. Bunlar olmazsa futbol olmaz, seyirci aktörü olmazsa da hiç olmaz. Bakın salı günü UEFA'nın toplantısı var bakın bakalım Avrupa Futbolcular Birliği çağırılmış mı? Bizde Futbolcular Birliği bir şey yapamaz. Hakemler Birliği yapamaz çünkü federasyonun uydusudur, gözetim altındadır ve onun bünyesinde. Yerli, yabancı oyuncuların nasıl bir araya gelemediğine de inanamıyorum. Biz de canımızı yolda bulmadık, koca koca ailelerin reisleriyiz. Bizi neden böyle kenara atıyorlar, derbiler böyle oynanamamalı, hiçbir maç böyle oynanamamalı. Siz konuşmayanlara bakmayın" diye konuştu.