Filenin 'çiçek' sultanları

Antalya'da çiçek serasında, ev işlerinde, kardeşlerinin bakımında yardımcı olması için ailelerinin voleybol oynamalarına izin vermediği 15 yaşındaki Zilan Çerik ile aynı yaştaki Saadet Yağuzdoğan, ailelerini ikna ettikten sonra başladıkları spor hayatında profesyonel sporcu olma gururunu yaşadı. İki arkadaşın hayali milli takımda oynamak.

Antalya'da oturan Zilan Çerik ile Saadet Yağuzdoğan, 6 yıl önce eğitim gördükleri Ahmet- Leman Baydar İlk ve Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle voleybolla tanıştı. Beden eğitim dersi ve okul saatleri dışında antrenmana katılan Zilan ile Saadet'in aileleri, voleybol oynamalarına izin vermedi. Aileler, çalıştıkları çiçek serasında ve ev işlerinde kızlarının kendilerine yardım etmesini istedi. Beden eğitimi öğretmenin de çabasıyla ailelerini 6 aylık çaba sonrası ikna eden iki arkadaş, okul takımında forma giymeye başladı. Okulun voleybol takımıyla 2 kez birincilik kazanan iki arkadaş, Antalyaspor alt yapısında 3 yıl forma giydi.

Hayallere ilk adım

Başarılarıyla dikkati çeken Zilan ile Saadet, bu yıl profesyonel sporcu olma gururunu yaşadı. Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Lig ekiplerinden Berlin Döner Antalyaspor formasıyla ilk resmi maçlarına 9 Şubat Pazar günü PTT karşılaşmasında çıkan iki arkadaş, profesyonel spor kariyerine ilk adımı attı. Ev ve bahçe işlerinde, kardeşlerine bakımda, serada çiçek toplamada ailelerine yardım ederken sporla tanışan Zilan ile Saadet, filedeki başarılarıyla hayallerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Serada çiçek topluyordu

Ailesinin voleybola ilk başladığına kendisine karşı çıktığını ve başarılı olacağına inanmadığını anlatan Zilan Çerik, "Ailem serada çalışıyor, çiçek toplayarak geçimini sağlıyor. Onlara yardım etmemi istiyorlardı. Benden voleybolcu olmayacağını düşünüyorlardı. Onları ikna ettim. Voleybola başladık ve okul takımında şampiyonluklar yaşadım. Antalyaspor'un alt yapısına seçildim. 3 senedir Antalyaspor'un alt yapısında oynuyordum ve bu sene ilk defa profesyonel oldum. Hayallerimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum, hedefim milli takımda forma giymek" dedi.

Ev işlerine yardım ediyordu

Takım arkadaşları arasında Zilan ile kendisinin 'Çiçek Sultan' olarak tanındığına değinen Saadet Yağuzdoğan ise şöyle konuştu:Babam inşaat işçisi, annem ev hanımı ve 7 kardeşiz. 2 küçük kardeşim, annemin de bazı rahatsızlıkları var. Kardeşlerime bakıp, anneme ev işlerinde yardım edip, derslerimi yapmak zorundayım. Spor da yapmak istiyordum. Ailem, hepsini bir arada götüremeyeceğimi düşünerek spor yapmamı istemedi. Derslerimden geri kalacağımı düşündü ve voleybola göndermedi. Onları ikna ettim. Okul takımında oynadım sonra da Antalyaspor alt yapısına seçildim. Bu sene profesyonel sporcu oldum. Başarılı olacağıma inandım ve başardım. Hedefim ve hayalim milli takımda oynamak. Antalyaspor'da başarılı voleybolcu olmak istiyorum."