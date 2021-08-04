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Filenin Sultanları olimpiyatlara veda etti!

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek finale kalan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye 3-2 mağlup olarak organizasyonu sekizinci olarak tamamladı. Filenin Sultanları maç sonu gözyaşları içinde kalırken, sosyal medyada oyuncularımıza büyük destek vardı

Filenin Sultanları olimpiyatlara veda etti!
04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:13

2020 Tokyo Olimpiyatları’nın başladığı günden bu yana başarılı sonuçlara imza atan ve zor günlerde Türk halkının yüzünü güldüren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, çeyrek final müsabakasında Güney Kore’ye 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

İlk seti kazandıktan sonra iki set kaybeden Filenin Sultanları, dördüncü seti kazanınca maç tie-break setine uzadı. Ancak son seti 15-13 kaybederek yarı finale yükselme şansını ve madalya ihtimalini kaybeden Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nı sekizinci olarak tamamladı. Ancak karşılaşmanın bitişiyle birlikte oyuncularımız adeta yıkıldı.

EDA ERDEM: “KAÇIRDIĞIMIZ ŞEY ÇOK BÜYÜK”

Saha içinde gözyaşlarını tutamayan oyuncularımız büyük üzüntü yaşarken, kaptan Eda Erdem Dündar maç sonu röportajını güçlükle verdi. Kore’yi tebrik eden Eda Erdem, “Duygularımı tarif edecek hiçbir şey bulamıyorum. Çok, çok üzgünüm. Kaçırdığımız şey çok büyük gerçekten. Sahada mücadele yoktu diyemeyeceğim vardı. Ama belki Kore bizden daha rahat oynadı. Tie-break’i bir türlü oynayamadık stres altındaydık belki de. Üzücü tabii ki de. Çok büyük bir şansı kaçırdık. İlk 4 olabilirdik ama Kore’yi tebrik ediyorum. Set sonlarını çok iyi oynadılar. Hak ettiler. Çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Etiketler; #filenin sultanları #olimpiyat #kadın voleybol takımı
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