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Galatasaray: 2 - Altay: 2

Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Altay ile 2-2 berabere kaldı

Galatasaray: 2 - Altay: 2
05 Aralık 2021 Pazar 09:10

Galatasaray’ın golleri 34’üncü dakikada Halil Dervişoğlu ve 80'inci dakikada Diagne’den geldi. Altay’da ise 17’nci dakikada Pinares ve 86’ncı dakikada penaltıdan Bamba ağları sarstı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 23’e, Altay ise puanını 18’e yükseltti. 

16’ncı dakikada Mohamed savunma arkasına sarktı ve ceza sahasına girdi. Mohamed ile omuz omuza mücadelede olan İbrahim Öztürk’ün müdahalesiyle top kornere çıktı.

17’nci dakikada Kappel ile duvar pası yaparak ceza sahasının sağ tarafından içeri giren Pinares’in çektiği şut, Muslera’nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.

25’inci dakikada Van Aanholt’un kullandığı köşe vuruşunda Nelsson’un ön direkteki kafa vuruşunu kaleci Lis kurtardı.

30’uncu dakikada Van Aanholt’un sol kanattan altıpasa yerden sert kestiği topa tekte vuran Mohamed’in şutu direkten döndü.

32’nci dakikada savunma arkasına koşu yapan Bamba’nın ceza sahası içinde hafif sağ taraftan yaptığı vuruşu kaleci Muslera çıkardı.

34’üncü dakikada sağ kanattan ceza sahasına sarkan Feghouli’nin altıpasa pasında Halil Dervişoğlu’nun vuruşu ağlara gitti: 1-1.

İlk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

53’üncü dakikada Van Aanholt’un kullandığı köşe vuruşunda Halil Dervişoğlu’nun kafasından seken topa Feghouli altıpasta dokundu, top auta gitti.

80'inci dakikada Van Aanholt’un kullandığı köşe vuruşunda Diagne’nin kafa vuruşu ağlara gitti: 2-1.

82’nci dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Bamba’nın şutunu Muslera çeldi.

83’üncü dakikada ceza sahası içerisinde topun Berkan Kutlu’nun eline çarpması sonrasında hakem Cüneyt Çakır devam dedi. Sonrasında VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

86’ncı dakikada topun başına geçen Bamba, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.

Müsabaka 2-2’lik eşitlikle sona erdi. 

STAT: Nef

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

GALATASARAY: Muslera - Yedlin (Dk. 90+1 Babel), Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 69 Morutan), Berkan Kutlu (Dk. 90+1 Aytaç Kara), Kerem Aktürkoğlu, Feghouli, Halil Dervişoğlu (Dk. 69 Barış Alper Yılmaz), Mohamed (Dk. 68 Diagne)

ALTAY: Lis - Cebrail Karayel, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan Karataş (Dk. 79 Thaciano), Kappel, Poko (Dk. 90+2 Erhan Çelenk), Zeki Yıldırım (Dk. 90+1 Paixao), Rodriguez (Dk. 67 Ahmed Rayyan), Pinares (Dk. 68 Ceyhun Gülselam), Bamba

GOLLER: Dk. 34 Halil Dervişoğlu, Dk. 80 Diagne (Galatasaray) - Dk. 17 Pinares, Dk. 86 (P) Bamba (Altay)

SARI KARTLAR: Yedlin, Muslera (Galatasaray) - Pinares, Cebrail Karayel, Zeki Yıldırım, Bamba (Altay) 


Kaynak: DHA
Etiketler; #galatasaray #altay #maç
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