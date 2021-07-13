Galatasaray'a büyük ayıp!

Olympiakos ile oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin tavırlarından dolayı İstanbul'a geri döndü

Galatasaray, Olympiakos ile bugün Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki oynayacağı karşılaşma için dün 16.00’da İstanbul’dan Atina’ya hareket etti. Atina'ya inen sarı-kırmızılıların PCR testleri, Yunan yetkililer tarafından kabul edilmedi. Yaşanan sorunlar ve tavırlar nedeniyle Galatasaray, İstanbul’a dönme kararı aldı. Yaklaşık 2 saat havalimanında bekletilen kafile, geri dönüş işlemlerini başlattı.

İlk kez böyle bir saygısızlığa maruz kaldık

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin gösterdiği tutum sonrasında Türkiye'ye geri dönme kararı almıştı. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün ilk kez böyle bir saygısızlıkla karşılaştığı belirtilen açıklamada, "Dostluk havasında bir hazırlık maçı oynamak için gittiğimiz Atina'da, bugün yaşanan olayla birlikte bir Türk takımına karşı net bir ayrımcılık yapılmıştır. Türkiye ve Yunanistan arasındaki mutat diplomatik uygulama dışına çıkılarak zaten uluslararası alanda 72 saat geçerli PCR testleri kabul edilmemiş, yeni test istenmiş, teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı oyuncularımızın test için yapıcı davranmaları ve ilgili işlemleri yapmalarına rağmen son derece yakışıksız, hatta küstahça bir üslupla davranılmış, çıkarılan zorluklar artarak devam etmiştir. Yunan gümrük personeli ve emniyet güçlerinin bu tavır, uygulama ve davranışını asla kabul etmiyoruz. Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasaray, ilk kez böyle bir saygısızlığa maruz kalmıştır. Yönetim Kurulu olarak, hocamızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda takımımızın derhal geri dönmesi kararını almış bulunuyoruz. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz. Bu süre zarfında olayın ilk anından itibaren bizleri yalnız bırakmayan, kafilemizle irtibatta olan, sorunu dostane ve diplomatik yollarla çözmeye çalışan, başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere, tüm Türkiye Cumhuriyeti Devlet Kurum ve yetkililerine teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.