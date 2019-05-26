Göz Göz ligde kaldı!

İzmir temsilcisi Göztepe, ölüm kalım maçında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1 yenerek kümede kalmayı başardı.

İzmir'in Süper Lig'de mücadele eden tek temsilcisi Göztepe, son haftada, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Dengeli başlayan karşılaşmada Sarı-Kırmızılılar, golü 14'üncü dakikada Alparslan Öztürk'ün kafa vuruşuyla vurdu ve Göz Göz, 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Maçın ilk 45 dakikası bu skorla tamamlandı.

İlk yarılar sona erdiğinde, Göztepe'nin küme düşmemek için mücadele ettiği Bursaspor da, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor da öndeydi. Bu sonuçlara göre kümede kalmak için galibiyetten başka şansı olmayan Göz Göz, ikinci devrenin ilk bölümünde skoru korumaya yönelik bir futbol sergiledi. Oyunu rakip alana yıkmayı başaran Ankaragücü, 74'üncü dakikada Pazdan'ın attığı kafa golüyle skora dengeyi getirdi: 1-1. Göztepe taraftarı, golün şokunu attıktan sonra takımına müthiş desteğini sürdürdü. Ev sahibi ekip, kullanılan bir serbest vuruşta Cebrail'in ceza sahasında topa elle mücadele etmesi sonucu penaltı kazandı. Deniz Kadah, 84'te topun başına geçti ve top ile kaleciyi ayrı köşelere yollayarak takını bir kez daha öne geçirdi: 2-1.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı. Böylece Göztepe ligde kaldı, Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise Akhisarspor ile birlikte 1. Lig'in yolunu tuttu.