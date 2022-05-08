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Göztepe 13 maçtır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig'e 2 hafta önce resmen veda eden Göztepe, formalite maçında VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 3-1 yenilerek galibiyet hasretini 13 maça çıkardı

Göztepe 13 maçtır kazanamıyor
08 Mayıs 2022 Pazar 17:34

Son olarak 22 Ocak 2022 tarihinde deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, son 13 karşılaşmanın 12'sini kaybedip sadece 1 defa sahadan beraberlikle ayrılabildi. Göztepe bu periyotta kalesinde 37 gol görürken, sadece 12 kez fileleri sarstı. Süper Lig tarihinin en kötü serisini yakalayan Göztepe, taraftarını ve camiasını büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Sarı-kırmızılıların bu sezonki dördüncü teknik sorumlusu Serdar Sabuncu ise çok zorlu bir süreçten geçtiklerini söyledi. Kalan maçlarda genç oyuncuları oynatacağını ifade eden Sabuncu, "Başkanımız şu anda organizasyonu yapan kişi. Kulüp el değiştirse dahi bunu göz ardı etmeden yapacaktır. Kalan 2 maçta sayısı 4'ü bulan altyapı oyuncu sayımızı yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Gençlerimizi mental ve taktik anlamda Türk futbolu ve uluslararası arenaya sunmak istiyoruz" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #spor #maç
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