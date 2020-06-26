Göztepe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
26 Haziran 2020 Cuma 14:34

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik ve duran top çalıştı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Cameron Jerome, Ege Özkayımoğlu ve Hüseyin Bulut, takımdan ayrı çalıştı. Göztepe ile Aytemiz Alanyaspor arasında Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.Öte yandan, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in 1 Temmuz Çarşamba günü kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulunacağı öğrenildi. Sepil'in mevcut sezonla ilgili değerlendirmelerinin yanı sıra yeni sezonla ilgili de taraftarlara bilgi vermesi bekleniyor.

Önceki Haber
DEÜ'den pandemi sürecinde çalışanların "ek ödemelerinin" kesildiği iddiasına yanıt
Sonraki Haber
İzmir'de şişme deniz oyuncağıyla sürüklenen iki çocuğu, Sahil Güvenlik kurtardı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.