Göztepe, Beşiktaş maçından üzgün ayrıldı

Süper Lig'in 21inci haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe’yi konuk etti. Siyah-beyazlı ekip, 39’uncu dakikada Tripic’in attığı golle devreye 1-0 geride gitti. 49’uncu dakikada Adem Ljajic ile skora denge getiren Beşiktaş, 77’nci dakikada Aboubakar’ın attığı golle maçı kazandı

15’inci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal ortasını yaptı. Altı pasın hemen önünde Aboubakar’ın yatarak yaptığı kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

32’nci dakikada Ghezzal ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Mihojevic ile topa yükselen Aboubakar, topu önünde buldu. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti ancak, VAR’dan gelen uyarı sonrasında ağlara giden top, gol değeri kazanmadı.

39’uncu dakikada Göztepe öne geçti. Sol taraftan ceza sahasına giren Zulj’un şutunda top kaleci Ersin’den döndü. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Tripic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

45+2’nci dakikada Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Ghezzal’ın ortasında kaleci İrfan Can’ın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Mensah’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can topun sahibi oldu.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49’uncu dakikada skora denge geldi. Ghezzal’ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ljajic’in sol ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1.

54’üncü dakikada Atiba’nın çıkarken yaptığı hata sonrasında topla buluşan Ndiaye’nin pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Halil’in vuruşunda kaleci Ersin topu kornere tokatladı.

60’ıncı dakikada gelişen Göztepe atağında N’Sakala’nın müdahale ettiği top Ndiaye’nin önünde kaldı. Hızlı rakip ceza sahasına giren Ndiaye, kaleci Ersin’den sıyrılmak isterken, genç kaleci topun sahibi oldu.

73’üncü dakikada sol kanatta topla hareketlenen N’Koudou ceza sahası içindeki Aboubakar ile yaptığı duvar pası sonrasında sol çaprazda şutunu çekti. Top üstten auta gitti.

77’nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Töre ortasını yaptı. Ceza sahası içindeki Aboubakar’ın kafa vuruşunda top kaleci İrfan Can’ın sağından ağlara gitti: 2-1.

88’inci dakikada Göztepe savunmasının çıkarken yaptığı hata sonrasında topa buluşan Josef, pasını bekletmeden N’Koudou’ya verdi. Ceza sahasında topu sol ayağına alan N’Koudou’nun vuruşunda kaleci İrfan Can ayaklarıyla gole izin vermedi.

90’ıncı dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Töre’nin pasıyla savunma arkasına sarkan N’Koudou, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Top direkten oyun alanına geri geldi.

90+3’üncü dakikada Göztepe savunmasının içeri doldurduğu topta Mihojevic kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup etti.



STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal (Dk. 64 Gökhan Töre), Atiba (Dk. 64 Dorukhan Toköz), Mensah (Dk. 46 Ljajic), Larin (Dk. 65 N’Koudou), Aboubakar

GÖZTEPE: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 80 Kubilay Sönmez), Halil Akbunar (Dk. 85 Diabate), Zulj (Dk. 81 Ideye), Tripic (Dk. 86 Napoleoni), Ndiaye

GOLLER: Dk. 49 Adem Ljajic, Dk. 77 Aboubakar (Beşiktaş) - Dk. 39 Tripic (Göztepe)

SARI KARTLAR: Sergen Yalçın (Teknik direktör), Ersin Destanoğlu - Ndiaye, Zulj, Soner Aydoğdu (Göztepe)