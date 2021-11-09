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Göztepe'de golcüler suskun

Spor Toto Süper Lig'de evinde İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilerek milli maç arasına 9 puanla düşme potasında giren Göztepe, bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşadı

Göztepe'de golcüler suskun
09 Kasım 2021 Salı 12:13

Kalesinde her maç gol gören ancak skor üretmekte bir hayli zorlanan sarı-kırmızılılarda forvetler bir türlü bekleneni veremedi. Kadrosunda Jahovic, Ndiaye, Ideye ve Ege gibi oyuncuları bulunan Göztepe'de golcüler sadece 3 kez rakip ağları sarsabildi. Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Göztepe'de attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çeken ve bu sezon başında bonservisi alınan Ndiaye 2 golde kaldı. Geçen seneki performansının uzağında kalan Senegalli 12 maçın tamamında forma giyip, Medipol Başakşehir ve Galatasaray müsabakalarında fileleri sarstı.

Adis Jahovic ise eski günlerini arattı. Geçen sezonun devre arasında Göztepe'ye dönen Makedon oyuncu, bu sene ise yalnızca 1 gol atabildi. Kasımpaşa deplasmanında sevinç yaşayan 34 yaşındaki futbolcu, beklenen katkıyı sağlayamadı. Göztepe'nin bir türlü elden çıkaramadığı Nijeryalı santrfor Brown Ideye 5 maçta 42 dakika oynayabildi. Yönetimin takımdan gönderemediği 33 yaşındaki futbolcu skor üretemedi. Göztepe'nin genç golcüsü Ege Özkayımoğlu ise bu sezon sakatlıklarla boğuştu. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a karşı son 15 dakika forma giyebilen Ege'nin tedavi sürecini tamamladığı bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
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