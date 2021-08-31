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Göztepe'de Karaman dönemi sona erdi

Göztepe Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayırdı.

Göztepe'de Karaman dönemi sona erdi
31 Ağustos 2021 Salı 22:25

Göztepe Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe’mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

ÜNAL KARAMAN'DAN FEDAKARLIK

Geçen sezonun devre arasında 2,5 yıllık sözleşme imzalayarak Göztepe'nin teknik direktörü olan deneyimli teknik adam, karşılıklı anlaşma sonucunda yalnızca 3 aylık maaşını tazminat olarak talep etti ve diğer alacaklarını kulübe bıraktı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
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