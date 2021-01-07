Göztepe'de kötü gidiş sürüyor

Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen Göztepe bir türlü kötü gidişatına son veremedi. Son 5 maçta 4'üncü yenilgisini alıp sadece 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar 6 hafta önce 4'üncü sıraya kadar yükseldiği ligde 13'üncülüğe geriledi.

Bu sezon 4 takımın küme düşeceği Süper Lig'de ateş hattıyla arasında sadece 4 puan fark kalan Göz-Göz'de moraller iyice bozuldu. Taraftarlar sosyal medya üzerinden futbolcular ve teknik ekibi eleştirirken, Başkan Mehmet Sepil'den ise transfer yapmasını istedi. Kadronun yetersiz ve kalitesiz olduğuna vurgu yapan futbolseverler yeterli takviyelerin yapılmaması halinde korkulu rüya göreceklerini ifade etti.

Cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Fraport-Tav Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de Teknik Direktör İlhan Palut'un da üzerindeki baskı arttı. Başkan Sepil'in, "Hocamızla devam edeceğiz" açıklamasına rağmen, Antalyaspor karşısında alınacak kötü bir sonucun radikal değişimlere yol açabileceği bildirildi. Yönetimin de kadro yetersizliğinin farkında olduğu, ara dönemde takıma direkt katkı sağlayacak yerli ve yabancı futbolcuları takviye edeceği vurgulandı. İlhan Palut ise alınan yenilgiden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını vurguladı.

"Agresif değildik"

Maçın ilk yarısında agresif bir görüntü ortaya koyamadıklarını söyleyen genç teknik adam, "Maç öncesinde planımız Trabzonspor'u ikinci bölgede durdurup, kazanacağımız toplarla rakip kalede etkili olmaktı. Ancak maça baktığımız zaman ilk yarıda rakibin savunma noktasında gerekli agresiflikte değildik. Kazandığımız topları da cok cömertçe, pas hatalarıyla rakibe geri teslim ettik. Bizim için hem savunma hem de hücum anlamında kötü bir devreydi" dedi.

"Son vuruşları yapamadık"

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise daha cesaretli bir futbol ortaya koyduklarına değinen İlhan Palut, "İkinci devrede kalitemiz yükseldi. Rakibi karşılama mesafemiz, rakip kaleye daha da yaklaştı. Bu noktada ise bazen ortalarda bazen ise pas tercihlerinde hatalar yaptık. Son vuruşlarda ise istediğimiz bitiriciliğe ulaşamadık. Üzücü bir sonuçla Trabzon deplasmanından döndük" diye konuştu.



