Göztepe'de yeni teknik direktör Tomas

Spor Toto Süper Lig'de 3-2 kaybedilen Kasımpaşa maçının ardından teknik direktör Nestor El Maestro ile yollarını ayırıp Stjepan Tomas'la anlaşma sağlayan düşme hattındaki Göztepe, Hırvat çalıştırıcıyla yeni bir sayfa açmayı hedefliyor

Kalan 10 maçta kurtuluş mücadelesi verecek Göztepe'de teknik direktörlük görevine getirilen Tomas, daha önce de sarı-kırmızılılarda çalıştı. Okan Buruk'un 2016-2017 sezonunda 1'inci Lig'de çalıştırdığı Göztepe'de yardımcı antrenör olarak görev alan 46 yaşındaki Tomas, Türk futboluna hem oyuncu hem teknik adam olarak hizmet etti.

İzmir'de futbolculuk kariyerinde 2010-2011 sezonunda Süper Lig'de Bucaspor formasını terleten Tomas, Göztepe'de ise antrenör olarak yaklaşık 7 ay görev yaptı. Göztepe camiasını yakından tanıyan Tomas'ın daha önce takımın maçlarını takip ettiği, teklif gelir gelmez görevi kabul ettiği bildirildi. Bu hafta lider Trabzonspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek İzmir ekibinde Tomas, takımına yeni bir ivme kazandırmaya çalışacak. Bu sezon ligde yalnız 1 kez sahadan puansız ayrılan Göztepe'nin rakibi Trabzonspor, evindeki 14 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik almıştı.