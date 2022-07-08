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Göztepe'den çifte atak

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlamak isteyen Göztepe, iki transferi bitirdi

Göztepe'den çifte atak
08 Temmuz 2022 Cuma 10:46

Sarı-kırmızılılar Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in 18 yaşındaki milli kalecisi Berkin Özgür ve 2'nci Lig temsilcisi 1461 Trabzon'un sol beki Yunus Emre Gedik'in transferi için anlaşma sağladı. Başakşehir'in U19 Takımı'nda forma giyen Berkin'in en kısa zamanda İzmir'e gelip sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Ayrıca Yunus Emre''in transferinde de bir pürüz kalmadığı ve futbolcunun Göztepe bünyesine dahil olacağı kaydedildi.

Başakşehir altyapısından yetişen Berkin Özgür, geçen sezon U19 takımında 10 maça çıktı. Yunus Emre ise Trabzon temsilcisinde Play-Off'lar dahil 27 karşılaşmada görev aldı. Göztepe'de affedilen ancak taraftarın sert tepki gösterdiği kaleci İrfancan Eğribayat için şu anlık bir teklif gelmediği, 23 yaşındaki kalecinin bir süre daha takımla çalışmalarda yer alacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
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