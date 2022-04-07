Göztepe'den Roman Abramovich açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran Mehmet Sepil'in yönetimdeki görevinden istifa etmesinin ardından başkanlığı devralan Murat Yazıcı önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde Göztepe'yi Rus oligark Roman Abramovich'in satın aldığına yönelik iddialara yanıt veren Yazıcı, resmi olmayan iddialara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi

İlk olarak kalan 7 haftada büyük bir mücadele vereceklerini hatırlatan Yazıcı, "Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun 31'nci haftasını geride bırakmış durumdayız. Takımımız puan sıralamasında 27 puan ile 18'inci durumda, düşme hattının üzerine 9 puan uzaklıkta. Geriye kalan 7 haftada matematiksel olarak ligde kalma şansımız bulunmaktadır. Bu sebeple ligin son haftasına kadar tarihimizin bize mirası olan Göztepe duruşu ile mücadelemize devam edeceğiz. Küme düşsek de Göztepe gibi düşeceğiz, ligde kalsak da Göztepe gibi kalacağız" dedi.

Türk futbolunda sorunların kronik hale geldiğini belirten Murat Yazıcı, "Türk futbolu yıllar boyu ortaya çıkan sorunların kronikleşmesi ve çözüm üretilmeden tekrar ederek büyümesi sonucu içinden çıkılmaz bir noktaya gelmiştir. Bugün futbolumuzda tartışmaya açılmayan, güvenilirliğinden ve doğruluğundan şüphe duyulmayan bir alan kalmamıştır. Sorunlar o kadar yönetilmez hale gelmiştir ki dünyanın hiçbir yerinde olmayan durumlar yaşanmıştır. Lig devam ederken yapılan hakem klasmanı değişiklikleri, istifa eden federasyon yöneticileri, sürekli geciken naklen yayın gelirleri, bir türlü sonuçlandırılamayan gelecek sezon naklen yayın ihalesi, finansal fair play ilkelerinin tamamına yakınını ihlal etmesine rağmen herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşmayan takımlar, futbol dışı kaynakların belli bir kanaldan futbol ve camia hak edişlerinden bağımsız olarak dağıtılması ve benzer sebeplerle lig içerisinde mücadele edilebilir adil bir düzen kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

"ADİL REKABET ŞARTLARINI HAK EDİYORUZ"

Bu koşullarda oynanan ligin sonuçlarının tartışmaya açık olduğunu vurgulayan Yazıcı sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu şartları görerek ve buna rağmen mücadelesini sürdürerek var olma savaşı veren Göztepe kulübümüzün adil rekabet şartlarını hak ettiği gerçektir. Göztepe kulübümüzün hakkını alması için tüm imkanlarımızla her alanda mücadelemizin devam edeceğine dair camiamızın şüphesi olmamalıdır. Türk futbolunun geleceğe dair umut vermeyen yapısı, gelir ve gider dengesizliği, sürekli değişen kural ve ilkeler, futbol yönetiminin tutarsız ve ilkesiz tavırları nedeniyle herhangi bir kulübün uzun vadeli planlama yapması imkansız hale gelmiştir. Bu sürüklenen ligdeki tüm sorunların pandemi etkisi ile de zirveye çıkması nedeniyle tüm kulüpler günü kurtaracak geçici çözümler üreterek bu düzenin değişeceği güne kadar dayanmaya çalışmaktadır."

DEVİR GÖRÜŞMELERİNİ YAZICI YAPACAK

Aynı zamanda Mehmet Sepil'in avukatı olan Murat Yazıcı, kulüpte devir işlemlerini de yürütecek. Göztepe'nin mali durumunu özetleyen Murat Yazıcı, "Kulübümüzün hakim ortağı Sepil Holding A.Ş. özellikle pandemi döneminde oluşan belirsizlik ve yarattığı düzensiz ve adaletsiz ortamda birçok kulübün tarihin tozlu sayfalarında yok olmasına sebep olan finansal kuruluşlara ve bankalara borçlanma sarmalına girmeden sadece hissedarları tarafından sağlanan çok yüksek meblağlara ulaşan ilave kaynak ile maksimum faydayı elde etmeye çalışmıştır. Kulübümüz hangi ligde olursa olsun sportif yapısında yapacağı sınırlı değişikliklerle kısa sürede bulunduğu alanda başarı sağlayacak durumdadır" dedi.

Yazıcı, "Meclis gündeminde olan yeni spor yasası ile gerekebilecek yeniden yapılanma imkanlarını da göz önüne alan Sayın Mehmet Sepil, yönetim kurulu başkanlığından ayrılmış ve Göztepe’yi daha ileriye taşıyacak bir devir sürecini başlatmıştır. Ben devir sürecinde adaylar ile görüşmelerde bulunacağım, diğer yapılandırma modellerinin tartışılmasını araştıracağım ve Göztepe’nin Süper Lig’de kalması için gereken tedbirleri almaya çalışacağım. Devir işlemleri tamamlayıncaya kadar mevcut ekibimizle yola devam edeceğim. Bunları yapmaya çalışırken tek önceliğim Göztepe’ye yakışan ve Göztepe kimliğine hiçbir hasar vermeden başarılı olmaktır" diye konuştu.

"RESMİ AÇIKLAMALARI DİKKATE ALIN"

Bu hafta Rus oligark Roman Abramovich'in kulübü aldığı iddiasıyla sarsılıp, ardından haberin asılsız olduğunu resmen açıklayan Göztepe'de Başkan Murat Yazıcı, resmi olmayan iddialara itibar edilmemesini istedi. Yazıcı, devir görüşmelerinin istekli yatırımcılarla gerçekleşeceğini belirterek, "Kulübümüzün devri, istekli yatırımcılara belirlenen şartları sağladıkları takdirde yapılacaktır. Göztepe gerek tarihsel geçmişi, stadyumu, taraftarları, gerekse bugün içinde bulunduğu kurumsallaşmış yapısı ile Türkiye’de yatırım yapılabilir bir kulüptür. Bu sebeple sosyal medyada, yerel ve ulusal bazı basın organlarında temeli olmayan spekülatif haberler yayınlanmaktadır. Ancak bu durum Göztepe camiasının hassasiyetlerinin kullanılmasına ve zedelenmesine yol açmaktadır. Bu sebeple yönetim kurulundan resmen açıklanmadığı müddetçe bu tarz haber ve yayınların dikkate alınmamasını önemle rica ederiz. Devir sürecinde belirlenen şartların önemli kısmı Sepil Holding A.Ş’nin veya Sayın Mehmet Sepil’in Göztepe’ye yaptığı yatırımları ve verdiği borçları tahsil etmek amacına değil, Göztepemizin geleceği için belirlenen kriterlerdir" cümlelerini kurdu.

"TALİP OLANLARIN FİNANSAL DÜZEYLERİ ÇOK ÖNEMLİ"

Göreve talip olanların belirli bir finansal düzeyde olması gerektiğine değinen Yazıcı, "Türk futbolunun içinde bulunduğu sıkıntılar nedeniyle böyle bir göreve talip olanların belirli finansal kaynaklara, belirli bir dönem için sürdürülebilir bir şekilde sahip olması gerekmektedir. Göztepe’nin ihtiyaçları ön plana konduğunda, Göztepemizin geçmişine yakışır ve daha önemlisi geleceğine zarar vermeyecek adaylar değerlendirmeye alınmaktadır. Camiamız şundan emin olmalıdır ki Göztepemiz için en iyisinin olması için çaba göstermekteyiz. Sayın Mehmet Sepil, yeniden yapılanma, yönetim veya hissedarlık yapısı değişiklikleri hangi koşul ve şartlarda olursa olsun daha uzun yıllar Göztepe camiası için elinden geleni yapmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

"100'ÜNCÜ YILIMIZ İÇİN FIRSATTIR"

"Geldiğimiz noktada kalan 7 haftada ortaya Göztepemize yakışır bir mücadele koymalıyız" diyen Murat Yazıcı, "Göztepe’ye yakışır bir şekilde sezonu tamamlamak hepimizin sorumluluğudur. Taraftarımızla beraber önümüzdeki 7 haftalık süreçte camiamızı en doğru şekilde temsil ederek, başkan, yönetici, teknik ekip ve oyunculara gereken destek ve motivasyon mesajını vererek, önümüzdeki sezon hangi ligde mücadele edilirse edilsin daha doğru planlama ile yola çıkılan sezonda itici güç olduğunu göstermeliyiz. İçinde bulunduğumuz an hepimizde üzüntü, sıkıntı ve stres yaratsa da bir diğer açıdan bakıldığında 2025 yılında 100'üncü yılımızın başarılar ile taçlanması için bir başlangıç noktası, bir fırsattır. Bu nedenle kalan 7 haftalık süreç bir hesaplaşma değil, yeniden yapılanma dönemi olarak değerlendirilmelidir. Başlayan yeniden yapılanma, Göztepemize hizmet etme amaç ve kararlılığında olan ve Göztepemize faydalı olduğuna, olacağına inanlarla yapılabilecektir" dedi.

"GÖZTEPE TÜRK FUTBOLUNUN YÜKSELEN DEĞERİDİR"

Devir işlemlerinin en hızlı süreçte gerçekleşebileciğini belirten Yazıcı, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bu ana amaç ışığında açıkça ifade etmek isteriz ki devir süreci en hızlı şekilde ilerletilecek tüm aşamalarından düzenli olarak bilgi akışı sağlanacaktır. Futbol dışı amatör şubeler, Göztepe Spor Kulübü Derneği çatısı altında faaliyetlerine sorunsuz devam edecektir. Spor yasa tasarısı, naklen yayın ihale süreci, federasyon genel kurulu ve lig tescili gibi Göztepe dışı süreçlerin takip ve değerlendirme süreci kesintisiz devam edecektir. Göztepe, Türk futbolunun yükselen değeridir. Bu sebeple Süper Lig'de yer almayı en çok hak eden camiadır. Hem yönetimimizin, hem futbolcularımızın, hem teknik kadromuzun, son maçın son dakikasına kadar, lig hakkında nihai karar kesinleşene kadar her alanda Göztepemize yakışır her türlü çabayı sarf edeceğinden Göztepe camiası emin olmalıdır."