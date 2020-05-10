Göztepe'de Palut'tan yönetime Titi talebi

Süper Lig'de koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri'nde sosyal mesafe kurlarına uygun olarak sürdüren Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'tan yönetime Titi çağırısı geldi.

Göztepe'de Palut'tan yönetime Titi talebi
10 Mayıs 2020 Pazar 12:46

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Brezilyalı stoperin takımda önemli bir rolü olduğunu ifade eden genç teknik adamın başkan Mehmet Sepil'e, "Titi çok kaliteli bir stoper. Onu mutlaka gelecek sezon takımda tutalım. Kaybetmek istemeyeceğimiz bir futbolcu" dediği öğrenildi.

Geçen sezon Bursaspor'dan transfer edilen Titi'ye Fenerbahçe'nin yanı sıra birçok kulübün talip olduğu iddia edilirken, yönetimin en kısa sürede Sambacı ile görüşmelere başlayacağı vurgulandı. Titi'nin de ilk önce Göztepe ile masaya oturacağı, şartlardan anlaşılamaması halinde diğer talipleriyle görüşme yapacağı dile getirildi. Bu sezon takımın en istikrarlı futbolcularından biri olan 32 yaşındaki stoper, 24 Süper Lig maçında sahaya çıkıp 1 kez fileleri sarstı.

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