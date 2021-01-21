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Göztepe, Diabate'yi kadrosuna kattı

Göztepe, Fousseni Diabate'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı

Göztepe, Diabate'yi kadrosuna kattı
21 Ocak 2021 Perşembe 10:38

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "1995 doğumlu kanat oyuncusu Fousseni Diabate sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır. 18 Ekim 1995'te Fransa'nın Auberbilliers şehrinde dünyaya gelen Diabate, Fransa'da Reims, Guingamp ve Ajaccio takımlarında forma giydikten sonra 2017-18 sezonu devre arasında Premier Lig takımlarından Leicester City'e transfer oldu. 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Sivasspor ile Amiens'te kiralık olarak görev yapan Diabete 2020-21 sezonunda ise Trabzonspor'a transfer oldu. Fousseni Diabate'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #diabate
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