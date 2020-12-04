Göztepe, Kayserispor maçına hazır

Süper Lig'in 11. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe, Kayserispor maçına hazır
04 Aralık 2020 Cuma 12:32

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra duran top organizasyonu çalışması gerçekleştirdi. Göztepe'de Ideye Brown, takımdan ayrı çalıştı. Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak Göztepe-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

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