Göztepe, kupadaki Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 18 Aralık Çarşamba günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Göztepe karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Göztepe, kupadaki Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
15 Aralık 2019 Pazar 19:48

Süper Lig'de dün deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan Göztepeli futbolcular, Fatih Karagümrük maçı için ilk antrenmanı ara vermeden Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki idmanın ilk bölümünde pas çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Andre Poko ve Yusuf Talum antrenmanda yer almadı.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
AK Parti Grup Başkanvekili Hızal'dan Soyer'e tepki
Sonraki Haber
Pınar Karşıyaka: 84 - Darüşşafaka Tekfen: 78
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.