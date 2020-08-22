Göztepe, Nijeryalı golcü Brown Ideye'yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, en son Yunanistan'ın Aris takımında forma giyen Nijeryalı golcü Brown Ideye'yi kadrosuna kattı.

Göztepe, Nijeryalı golcü Brown Ideye'yi transfer etti
22 Ağustos 2020 Cumartesi 10:47

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Ideye ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Ülkesinde Bayelsa ile Ocean Boys takımlarında mücadele eden 31 yaşındaki forvet oyuncusu, İsviçre'de Neuchatel Xamax, Fransa'da Sochaux, Ukayna'da Dinamo Kiev, İngiltere'de West Bromwich, Çin'de Tianjin Teda, İspanya'da Malaga, Yunanistan'da Olimpiyakos ve Aris takımlarının formasını giydi. Kulüp kariyerinde 384 resmi maçta 152 gole imza atan Nijeryalı oyuncu, milli takımda da 27 müsabakada 6 kez fileleri havalandırdı.

Önceki Haber
Menemenspor'da 2 transfer
Sonraki Haber
Astrolojinin En Güçlü Kadın Burçları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.