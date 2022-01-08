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Göztepe, Oussama Tannane'yi açıkladı

Göztepe, Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannane ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı

Göztepe, Oussama Tannane'yi açıkladı
08 Ocak 2022 Cumartesi 16:03

Göztepe'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "1994 doğumlu Faslı futbolcu Oussama Tannane ile sözleşme imzaladık. 23 Mart 1994'te Fas'ın Tetuan şehrinde dünyaya gelen ve Ajax altyapısında futbola başlayan Tannane, SC Heerenveen, Heracles Almelo, Saint-Étienne, Las Palmas, Utrecht ve son olarak Vitesse takımlarının formasını giydi. Hollanda U21 Milli Takımının da formasını giyen Tannane'nin Fas A Milli Takımı ile 11 maç tecrübesi bulunuyor. Oussama Tannane'ye Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #tannane
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