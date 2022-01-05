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Göztepe Piric'le imzaladı, Aleksic sırada

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Göztepe ara transfer döneminde ilk imzayı kaleci Kenan Piric'e attırdı

Göztepe Piric'le imzaladı, Aleksic sırada
05 Ocak 2022 Çarşamba 11:12

Macar file bekçisi Balazs Megyeri ile yollarını resmen ayıran sarı-kırmızılılar, Boşnak kaleci Piric ile 1.5 yıllık mukavele yaptı. Geçen sezondan bu yana kadrosuna dahil etmek istediği Piric'te mutlu sona ulaşan Göztepe, Medipol Başakşehirli Daniel Aleksic için de girişimlere başladı. Başakşehir'de genelde maçlara yedek kulübesinde başlayan Sırp oyuncu transferinde büyük aşama kaydeden sarı-kırmızılıların hafta sonuna kadar işi resmileştireceği kaydedildi.

Teknik direktör Nestor El Maestro'nun da vatandaşı Aleksic'e onay verdiği belirtildi. Kariyerine ülkesi Sırbistan'ın Vojvodina takımında başlayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Türkiye'de önce Öznur Kablo Yeni Malatyaspor forması giydi. Başakşehir'e 2019-2020 sezonun başında transfer olan Aleksic'in adı o sezon için de Göztepe ile anılmıştı. Ancak oyuncu tercihini Başakşehir'den yana kullandı. Göztepe'nin sol bek Francois Moubandje'yle de her konuda anlaşma sağladığı, oyuncunun bu hafta içinde İzmir'e gelerek resmi sözleşme imzalayacağı açıklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #spor
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