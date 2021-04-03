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Göztepe sahadan bir puanla ayrıldı

Süper Lig'in 32'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı

Göztepe sahadan bir puanla ayrıldı
03 Nisan 2021 Cumartesi 16:20

8'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin şutu yan direğe çarparak auta gitti.

10'uncu dakikada Göztepe yarı alanında topla buluşan Henrique'nin kaleye uzaktan çektiği şutu İrfan Can kornere çeldi.

14'üncü dakikada sağ kanatta topla ilerleyen Lennon'un ceza sahasına ortasında Henrique'nin vuruşu auta gitti.

26'ncı dakikada sağ kanatta Lennon ceza sahasına ortaladı, topla buluşan İlhan Parlak'ın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-0.

38'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Henrique'nin şutunu İrfan Can kurtardı.

41'inci dakikada sol kanattan ilerleyen Halil Akbunar'ın orta şut karışımı vuruşunda top auta çıktı.

İlk yarı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

48'inci dakikada Göztepe atağında ceza sahası dışında topla buluşan Jahovic'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

58'inci dakikada ceza sahası içinde İlhan Parlak'ın pasında topu alan Muğdat'ın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Ardından boşta kalan topu Göztepe savunması kornere attı.

71'inci dakikada sağ çaprazda İlhan Parlak'ın serbest vuruşunda kaleye giden topu İrfan Can kornere çeldi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Burak Şeker, Ali Saygın Ögel, Serkan Ok

HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar - Kolovetsios, Uğur Demirok, Aziz Behich, Attamah (Dk. 85 Luckassen), Muğdat Çelik (Dk. 73 Emre Demir), Kvrzic (Dk. 85 Ramazan Civelek), Avramovski, Lennon, Henrique, İlhan Parlak

GÖZTEPE: İrfan Can Eğribayat - Gassama, Berkan Emir, Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Esiti (90+1 Titi), Halil Akbunar, Soner Aydoğdu (Dk. 90+1 Zulj), Ndiaye (Dk. 87 Ideye), Diabate (Dk. 87 Kubilay Sönmez), Jahovic (Dk. 79 Tripic) 

GOLLER: Dk. 26 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor) - Dk. 48 Jahovic (Göztepe)

SARI KARTLAR: Muğdat Çelik (Hes Kablo Kayserispor) - Diabate (Göztepe)


MAÇIN ARDINDAN
 

Süper Lig'in 32'nci haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında karşılaştığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

Kıymetli bir puan aldıklarını belirten Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Bizim için kıymetli bir puan. 2 haftadır takımımız istediğimiz puanları almıyordu. Böylesine zor olan bir takım için attığımız gol kıymetliydi. Her şeye rağmen oyuncularımı tebrik ediyorum. Kayserispor'a başarılar diliyorum" diye konuştu.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise "Bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum. Maça iyi başladık. Oldukça fazla pozisyon ürettik. Gol de bulduk. İkinci yarının başında tam konsantre olamayınca yediğimiz golle berabere kaldık. Oyuncularımı gösterdikleri mücadele nedeniyle tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra oynayacağımız oyunlarla skoru lehimize çeviririz. Göztepe'ye başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #süper lig #kayserispor
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