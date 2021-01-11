Göztepe taraftarlarından bildiri

Süper Lig'de Fraport-Tav Antalyaspor'a 1-0 yenildikten sonra teknik direktör İlhan Palut'la yollarını ayıran Göztepe'de taraftarlar sosyal medya üzerinden bir bildiri yayınladı

GözGöz TV sosyal medya platformunda yayınlanan yazıda yönetim ve transfer politikası eleştirildi. Yapılan açıklamada, "Süper Lig'de mücadele etmeye başladığımız 2017-2018 sezonundan itibaren takımımızda görev alan teknik direktörler arasındaki 5'inci dönem, İlhan Palut'un istifası üzerine son buldu. 47 mücadelede 1.26 MBP (Maç Başına Puan) ortalaması ile görev yapan Palut, Bayram Bektaş (1.41 MBP) ve 1'inci Tamer Tuna döneminin (1.40 MBP) ardından 3'üncü sıraya yerleşti. Göztepemizde bu 3,5 sezonda görev yapan teknik direktörler ve transfer komitesi toplamda 34 yabancı futbolcu transferi gerçekleştirdi. Bu transferlerden birçoğu yeterli performans gösteremeyip takımdan gönderildi" denildi.

ERK TOROS SORUSU

Taraftarlar sıkıntıların sadece teknik adamdan ibaret olmadığını savunarak şu görüşlere yer verdi:

"Yıllardır bir türlü kurulamayan veya kurulmak istenmeyen idari yapının, hem sportif hem yönetsel alanda oluşturulamayan sistemin, taraftarla araya çekilen setin bedelini daha önce ödediğimiz gibi ağır şekilde ödemek istemiyoruz. Sosyal medyada ve tüm WhatsApp gruplarında yayılan, kulübümüzde yeni Sportif Direktör ve hisse sahibi olduğu iddia edilen Erk Toros isminin geçmişte yaptığı işler ve bu isim hakkında yayılan haberler hepimizi endişelendirmektedir. Katıldığı bir televizyon programında hisse devrine dair her türlü durumda taraftarını kendi bilgilendireceğini söyleyen Sayın Mehmet Sepil tüm bu dedikodulara karşı neden susmaktadır? Göztepe’de hakim olan kaos ortamıyla ilgili nasıl adımlar atılacaktır? Göztepe’ye en ufak zararda bulunacak her türlü ismin ve durumun karşısında olacağımızı bildirerek, Başkan Mehmet Sepil’i taraftarı ve kamuoyunu bilgilendirmeye, Göztepe adına doğru yapılanma kararları almaya davet ediyoruz."