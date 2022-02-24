Göztepe tribünleri fark yarattı

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Gürsel Aksel Stadı'nda Galatasaray'a olaylı geçen maçta 3-2 yenilen Göztepe'de taraftarlar fark yarattı

Göztepe, sarı-kırmızılı futbolseverlerin stadı tıklım tıklım doldurmasıyla ligde 26'ncı haftada en fazla seyirciyle oynayan takım oldu. Toplam 18 bin 228 kişi Gürsel Aksel Stadı'na gelerek takıma büyük destek verdi. Aynı haftada Beşiktaş, Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor'un evinde oynadığı maçlarda ise statlar boş kaldı. Beşiktaş'ın 43 bin kapasiteli stadı Vodafon Park'ta Altay maçında 10 bin 583 biletli taraftar yer aldı.

Fenerbahçe'nin Atakaş Hatayspor'la oynadığı karşılaşmayı ise 10 bindan az taraftar izledi. Fenerbahçe'nin 48 bin kişi kapasiteli Ülker Stadı'na 7 bin 923 kişi geldi. Zirve mücadelesi veren Konyaspor'un da geçen hafta stadı boş kaldı. 42 bin kapasiteli Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda Kasımpaşa'yı ağırlayan yeşil-beyazlıları 7 bin 296 kişi destekledi. Gürsel Aksel Stadı'nda müthiş bir atmosfer yaratan Göztepeli futbolseverler, Galatasaray karşılaşmasından üzgün ayrılsa da verdikleri destekle takımlarına ne kadar bağlı olduklarını kanıtladı.

HEDEF GİRESUNSPOR

Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a yenilerek Süper Lig'de yeniden düşme hattına yaklaşan Göztepe, toparlanmaya çalışıyor. Pazar günü alt sıralardaki en önemli rakiplerinden GZT Giresunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda teknik direktör Nestor El Maestro, oyuncularını motive edebilmek için yoğun çaba harcıyor. Futbolcularıyla tek tek ilgilenen Sırp teknik adamın, "Zorlu süreçlerden geçiyoruz. Ancak buradan çıkmasını da biliriz. Biz iyi bir takımız. Giresunspor maçında bunu kanıtlayacağız" ifadelerini kullandığı belirtildi. Göztepe'de Galatasaray maçında sarı kart gören golcü Adis Jahovic cezalı duruma düştü.