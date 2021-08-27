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Göztepe'ye İrfan Can için teklif yağıyor

Süper Lig'de ilk 2 haftada 1 puan toplayan Göztepe, pazar günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, kaleci İrfan Can Eğribayat için kulübe teklif yağıyor

Göztepe'ye İrfan Can için teklif yağıyor
27 Ağustos 2021 Cuma 14:33

Fransa'dan Nimes ve Metz, İspanya'dan Real Betis ve Levante ile Almanya'dan Union Berlin'in ilgilendiği 22 yaşındaki eldiven için Galatasaray'la Başakşehir'in de Göztepe'ye resmi teklif götüreceği öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil'in iyi bir bonservis bedeli karşılığında İrfan Can'ı satmaya sıcak baktığı vurgulandı. 

Göztepe'nin İrfan Can'ı göndermesi halinde kaleci transferi yapmayacağı, sezona Macar kaleci Megyeri, Arda ve Eren'le devam edeceği ifade edildi. Geçen sezon başında 1'inci Lig ekibi Adanaspor'dan gelen genç file bekçisi kısa zamanda kendini kanıtladı ve takımın 1'inci kalecisi oldu. Göz-Göz'de 2020-2021'de 35 Süper Lig karşılaşmasına çıkan İrfan Can, bu sezon da ilk iki maçta kaleyi korudu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #irfan can
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