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Göztepe yeni teknik direktörünü belirledi

Süper Lig'de ilk 3 hafta sonunda 2 puan toplayıp teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayıran Göztepe, yeni çalıştırıcısını belirledi

Göztepe yeni teknik direktörünü belirledi
07 Eylül 2021 Salı 15:42

Geçen hafta Tayfun Korkut ve Çağdaş Atan'la yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, İzmir'e getirdiği Sırp teknik adam Nestor El Maestro ile prensipte anlaşma sağladı. İzmir'de Başkan Mehmet Sepil'le bir araya gelen 38 yaşındaki çalıştırıcının en kısa zamanda resmi olarak açıklanması bekleniyor. Son olarak Suudi Arabistan'ın Al Taawon takımında görev yapan Maestro önceki dönemlerde de Başkan Sepil'le görüşmüş ancak anlaşma sağlanamamıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #göztepe teknik direktör
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