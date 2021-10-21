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Göztepe’de Halil seferberliği

Süper Lig’de geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Göztepe, cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı’nda karşılaşacağı Trabzonspor müsabakasına iddialı hazırlanırken gözler Halil Akbunar’a çevrildi

Göztepe’de Halil seferberliği
21 Ekim 2021 Perşembe 14:40

Kasımpaşa maçında dizinden sakatlanıp 40’ncı dakikada oyundan çıkan tecrübeli futbolcunun henüz iyileşmediği ve takımla antrenmanlara çıkamadığı bildirildi. Göztepe sağlık ekibinin Halil’i maça yetiştirebilmek için yoğun bir çaba sarf ettiği ifade edildi. Takımın en önemli kozlarından olan kaptan Halil’in büyük olasılıkla Trabzonspor karşısında forma giyemeyeceği vurgulandı. Teknik direktör Nestor El Maestro’nun Halil’in oynayamama durumuna karşı Lourency’i hazır tuttuğu ifade edildi. 

Sırp teknik adamın namağlup lider Trabzonspor’a karşı hücum ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkmayı planladığı belirtildi. Trabzonspor’dan çekinmeyen Maestro’nun forvette yine Jahovic ve Ndiaye ikilisiyle gol arayacağı, orta sahada da bir dizi değişiklikler yapacağı kaydedildi. Kasımpaşa maçında jeneriklik bir gole imza atan Tijanic’i 11'de düşünen Maestro’nun Yalçın’ı kenara çekebileceği öğrenildi. Savunmada da rotasyon yapması beklenen 38 yaşındaki teknik adamın cezası sona eren Arslanagic’i Kahraman’ın yerine görevlendireceği, Atınç’ı ise yedeğe çekmeyeceği gelen haberler arasında. Göztepe'de taraftarlar ise stadın koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan yüzde 50'lik kapasitesini tamamen doldurup tribün şov yapmayı planlıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
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