Göztepe’de Maestro kendini kanıtladı

Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-1 yenip 4’te 4 yapan ve milli araya 27 puanla düşme hattının uzağında giren Göztepe’de teknik direktör Nestor El Masetro, camianın gözüne girdi. Başkan Mehmet Sepil döneminin ilk yabancı çalıştırıcısı olan Sırp teknik adam, bu sezon 4’üncü haftada Ünal Karaman’ın yerine göreve getirildi. Sezonun ilk yarısında 16 maça çıkan 38 yaşındaki Maestro sadece 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde edip 9 müsabakadan yenik ayrıldı

Göztepe, Maestro yönetiminde 13 puan toplayabildi ve toplam 15 puanla 19’uncu sırada yer alıp devreyi düşme hattında tamamladı. Göztepeli taraftarların büyük bir bölümü, ilk yarıdaki kötü gidişin ardından Nestor El Maestro’nun takıma faydalı olamayacağı görüşünde birleşti. Sosyal medya üzerinden Maestro’nun istifa etmesi gerektiğini belirten futbolseverler, Sırp çalıştırıcıyı sert bir dille eleştirdi. Maestro ise ilk yarının sonlarına doğru sistem değişikliğine giderek 3’lü defansa döndü.



SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİ



Göz-Göz’e pozitif futbol oynatmaya başlayan Maestro, alınan yenilgilere rağmen takımının başarılı olacağını savundu. Başkan Mehmet Sepil de tüm eleştirilere rağmen Nestor El Maestro’nun arkasında durdu. Maestro, ilk yarının son haftasında 1-1 berabere sona eren Adana Demirspor karşılaşmasının ardından iddialı açıklamalar yaptı. Takımının çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunu ifade eden Maestro, "Bu takım transfer yapılmazsa bile başarılı olacaktır. Mevcut oyuncularımızla hak ettiğimiz yerlere geleceğiz, ben hepsine çok güveniyorum, takımıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.



TRANSFERLER İLK 3 MAÇTA OYNAMADI



Devre arasında 4 transfer gerçekleştirip sol bek Moubandje, kaleci Piric, orta saha Tannane ve golcü Di Santo ile sözleşme imzalayan İzmir ekibi, ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Göztepe, yeni transferlerinin hiçbirinin oynamadığı 3 maçta, Fraport Tav Antalyaspor’u 4-0, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Demir Grup Sivasspor’u 2-1 yendi. Son Başakşehir müsabakasında ise yalnızca Moubandje ilk 11'de forma giydi ve Göztepe o maçı da 2-1 kazandı.



BU DEFA TEMKİNLİ KONUŞTU



Nestor El Maestro, Başakşehir karşılaşmasının ardından bu kez temkinli konuşmayı tercih etti. Sırp çalıştırıcı, henüz işlerinin bitmediğini belirterek, "Alınan sonuçlardan ve oynadığımız futboldan memnunum ama bu bizi yüzde 1 bile rahatlatamaz. Daha çok çalışacağız" dedi. Göztepe, milli maç arasının ardından 6 Şubat Pazar günü Gürsel Aksel Stadı’nda ezeli rakibi Altay’la derbide karşı karşıya gelecek.