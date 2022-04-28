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Göztepe’de Tomas ile yollar ayrıldı

Göztepe, teknik direktör Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı

Göztepe’de Tomas ile yollar ayrıldı
28 Nisan 2022 Perşembe 08:51

Spor Toto Süper Lig’e geçen hafta resmen veda eden Göztepe’de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı Teknik Direktörü Stjepan Tomas ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır. Stjepan Tomas ve ekibine teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.  

Göztepe’de Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro’nun yerine göreve getirilen Tomas, sarı-kırmızılıların başında 6 maça çıktı. Tomas yönetimindeki Göztepe bu periyotta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alabildi. Tomas’ın çalıştırdığı sarı-kırmızılılar, geçen hafta deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak resmen küme düştü.

SONER AYDOĞDU DA GİTTİ

Tomas’ın yanı sıra orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile de vedalaşıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Oyuncumuz Soner Aydoğdu ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Soner Aydoğdu'ya teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz” dendi.

İzmir ekibine 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir’den gelen 31 yaşındaki futbolcu bu sezon 35 resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletti. Soner toplam 2494 dakika sahada kalıp 2 gol attı, 4 de asist yaptı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #teknik direktör #spor #stjepan tomas
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