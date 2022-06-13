Hem yüksek iletişimci hem futbol yöneticisi

16 Haziran 2022 Perşembe günü tarihinde Ankara’da yapılacak olan Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu öncesi kulisler hareketlenirken yönetime girecek isimler de yavaş yavaş netleşmeye başladı

Servet Yardımcı’nın aday olamamasından sonra koltuğun güçlü adayı Mehmet Büyükekşi Süper Lig kulüplerinin yarı oranında desteğini alırken görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor.

Bu arada Trabzonspor Kulübü başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun Kulüpler Birliği başkanlığını yürüttüğü birlik, yapılan toplantıda farklı görüşlerin ortaya çıkması üzerine kime destek verecekleri yönünde serbest bırakıldı. Trabzonspor Mehmet Büyükekşi’ye imza verirken yönetime önereceği isim konusunda son kararını vermedi.

YÖNETİM İÇİN LİYAKAT ÖNEMLİ

Yıldırım Demirören yönetiminde başarılı çalışmalar yapan Fuat Guguloğlu’nun ismi yeniden gündeme gelirken Guguloğlu’na Ahmet Ağaoğlu’da destek verdi. Guguloğlu için siyasetin en üst makamı da LİYAKAT dedi ve bu koridorda hem yüksek iletişimci hem de futbol yöneticiliğinde büyük tecrübe kazanan Fuat Guguloğlu ismi sınıfı geçti.

Futbolu çok seven ve çok önemseyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Spor bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’da TFF’de görev yapacak isimler için liyakata büyük önem veriyor.

KULÜPLERİN ORTAK ADAYI

Türkiye'nin en büyük reklam ajanslarından Medialife ve Medialiven ajans başkanı olan Fuat Guguloğlu Türkiye Futbol Federasyonu eski yönetim kurulu üyesi olmakla birlikte, Trabzonspor eski başkanı Nuri Albayrak'ın danışmanlık görevini sürdürüyor. Guguloğlu, transfer ve iletişim kurulu üyeliğinin yanında Türkiye Güreş Federasyonu eski yönetim kurulu üyeliği de yaptı. Guguloğlu ayrıca, Ofspor ve Yalıspor kulüplerinde de ikinci başkanlık görevinda bulundu. Fuat Guguloğlu TFF yönetimine girmesi halinde yeniden yer aldığı GZT Giresunspor’da Asbaşkanlık görevinden istifa edecek.

GÖREV SÜRESİ 1 YIL OLACAK

TFF Olağanüstü Genel Kurulu, 16 Haziran'da Ankara'da yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa, üçte ikilik çoğunluk aranmaksızın salt çoğunlukla 17 Haziran'da seçime gidilecek. Başkanlığa seçilecek kişi, bir yıl boyunca TFF koltuğunda oturacak. 2023 Haziran'ındaysa 4 yıllık bir dönem için olağan genel kurul gerçekleştirilecek. İki aday da henüz yönetime alacakları isimleri tam olarak netleştirmiş değil.

KİMİN, KAÇ DELEGESİ BULUNUYOR?

TFF genel kurulunda oy kullanacak olan delegelerin dağılımında en büyük güç Süper Lig ekiplerinde. İşe genel dağılım:

Süper Lig: 133

TFF 1. Lig: 36

TFF 2. Lig: 37

TFF 3. Lig: 54

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu: 10

Profesyonel Futbolcular Derneği: 1

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği: 1

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği: 1

Engelli Spor Federasyonları: 1

FIFA veya UEFA İcra Kurulu Üyeleri: 2

FIFA veya UEFA Komiteleri Görevlileri: 2

Eski TFF Başkanları: 11

En Çok Ulusalarası Maç Yöneten FIFA Hakemi: 5

50 üzeri Milli Olan Futbolcu: 5

En Fazla Milli Takım Teknik Direktörlüğü Yapanlar: 5