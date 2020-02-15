İstanbul'da atletizm heyecanı başlıyor

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda hafta sonu 25'inci kez düzenlenecek Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası ve 3'üncüsü koşulacak İstanbul Cup öncesi basın toplantısı yapıldı.

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar ile Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur'un yanı sıra milli atletler Mehmet Çelik ve Emel Şanlı Kırçın katıldı. 25'inci Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası ve 3'üncü İstanbul Cup hakkında bilgi veren TAF Başkanı Fatih Çintimar, "İstanbul ciddi bir marka. Burada ne yaparsan yap gereken ilgiyi görüyor. Yarınki Balkan Şampiyonası'na 25 ülke katılım gösterecek. Balkan ülkeleri ve dostları olacak. 20 ülke var ve 5 ülke de misafir olarak katılacak. Ne kadar fazla katılım olursa bizim sporcular için de o kadar iyi. 267 sporcu ile yapacağız. İstanbul'un 'salon cup' dediğimiz, dünyanın en hızlı 800 metrecisi burada bizimle beraber olacak. Gelen sporcuların birçoğu dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan isimler olacak. Burada ciddi bir atletizm şöleni sunacağız. Buradaki her derece dünya ve olimpiyat için ülkemiz adına bir misyonu taşıyor" dedi.

Bir adım öndeyiz

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı düzenlemek istediklerini belirten Fatih Çintimar, "2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda üç aday ülke var: Hollanda, Fransa ve Türkiye. İlk elemede Fransa elendi. İkinci eleme toplantısı İstanbul'da yapılacaktı ama Hollanda burada yapılacağından dolayı rahatsız oldu ve gelmeyeceğini iletti. Biz sunumumuzu yaptık ve adaylıkta şu an yüzde 51 öne geçtik. 6 Mayıs'ta Paris'te son bir toplantı yapacağız. Oraya oldukça geniş ve güçlü ekiple gideceğiz. Dünya şampiyonası yapmış bir ülkenin Avrupa şampiyonası da hakkı olduğunu düşünüyorum. Umarım 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği hakkını kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Altınla döneceğiz

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türk sporcuların altın madalya kazanacağına inandıklarını vurgulayan Çintimar, "2019 yılı içerisinde Avrupa'da alınan madalyalara bakınca, Cumhuriyet tarihi boyunca alınmamış madalyaların toplamından fazla madalya aldığımızı görüyoruz. Hedefimiz olimpiyata 35-40 sayıda bir kota alabilmek. Olimpiyatta gümüş ve bronzumuz var ama altınımız yok. Umarım bu olimpiyatta bunu başaracağız. Altın madalya alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.