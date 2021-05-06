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İzmir’de plaj voleybolu heyecanı başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı CEV Continental Cup’ın ilk günü kadınlar grup maçlarına sahne oldu

İzmir’de plaj voleybolu heyecanı başladı
06 Mayıs 2021 Perşembe 15:10

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Voleybol Federasyonu ile birlikte düzenlediği ve ev sahipliğini üstlendiği CEV Continental Cup başladı.

2020 Tokyo Olimpiyatları için Avrupa Kıta Kupası Olimpiyat elemeleri ikinci raundu niteliğindeki uluslararası organizasyon, İnciraltı Spor Tesisleri’nde 9 Mayıs’a kadar devam edecek. CEV Continental Cup’da kadınlarda Türkiye’nin yanı sıra Sırbistan, Slovenya, Polonya, Yunanistan, Finlandiya, Çekya ve Belarus, erkeklerde yine Türkiye’nin yanı sıra Slovenya, Litvanya, İtalya, Macaristan, Letonya, Estonya ve İngiltere mücadele ediyor.

Her ülke organizasyona kadınlar ve de erkeklerde ikişer takımla katılıyor. Ülkelerin karşı karşıya geldiği erkek ve kadın takımlarının maçlarında galibiyetlerin eşit olması halinde kazananın belli olması için altın maç uygulaması yapılıyor. CEV Continental Cup’da gruplarını ilk beşte tamamlayan ülkeler, final biletini alacak. Finaller, Haziran ayında Hollanda’da düzenlenecek. Finallerde başarılı olan takımlar Tokyo biletini alacak.

Ülkemizi, kadınlarda Merve Çelebi - Bahanur Gökalp ile Selin Yurtsever - Dilara Gedikoğlu, erkeklerde Volkan Göğtepe - Murat Giginoğlu ile Sefa Urlu - Selçuk Şekerci ikilileri temsil ediyor.

Erkekler grup serisi 7 Mayıs Cuma günü yapılacak. Aynı gün kadınlar çeyrek final ve yarı final maçları oynanacak. 8 Mayıs Cumartesi günü erkekler çeyrek ve final maçlarının yanı sıra kadınlarda beşincilik, üçüncülük ve final karşılaşması tamamlanıp ödül töreni yapılacak.
9 Mayıs Pazar günü erkeklerde de ilk beş sıra mücadelesi olacak. Beşincilik, üçüncülük ve final karşılaşmasının ardından erkekler ödül töreni ile organizasyon sona erecek.

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