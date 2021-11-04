İzmirli güreşçi Dünya üçüncüsü oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ülkemize uluslararası alanda başarılar kazandırmaya devam ediyor. Kulüp sporcusu Adem Burak Uzun Belgrad’taki U23 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya elde etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Adem Burak Uzun önemli bir başarıya imza attı. İzmirli genç sporcu, Belgrad’ta başlayan U23 Dünya Greko-Romen Güreş Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı. Organizasyonda 55 kiloda mindere çıkan sporcumuz, üçüncülük maçında Kazakistanlı rakibi Arslan Abdurakhmanov'u 4-0 öndeyken tuşla yenerek Dünya üçüncüsü oldu.