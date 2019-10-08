İzmirli jimnastikçi Ferhat Arıcan'dan tarihi başarı

Brezilya'da 2016 yılında düzenlenen Rio Olimpiyatları'na katılarak Cumhuriyet tarihinde olimpiyatlara giden ilk Türk erkek jimnastikçi olmayı başaran İzmirli sporcu Ferhat Arıcan, Almanya'daki Dünya Şampiyonası'nda da tarih yazdı.

Stuttgart kentinde 4-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'na ay-yıldızlı kafileyle katılan 26 yaşındaki sporcu, genel tasnifte 81.032 puanla 2020 Tokyo Olimpiyatları vizesini aldı. Ferhat, üst üste 2 olimpiyata katılan ilk Türk jimnastikçi olmayı başardı. Organizasyonda erkek milli takımı ise kota mücadelesinde 15'inci olarak takım halinde tarihte ilk kez olimpiyatlara katılma hakkını kaçırdı. Erkeklerde, milli kafiledeki İzmirli sporculardan paralel aletinde finale kalan Ahmet Önder ve halkada finalde yarışacak İbrahim Çolak, bireysel olarak ilk olimpiyat vizelerini almaya çok yakın.

Ferhat Arıcan: Hedefim Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanmak

Jimnastikte dünya çapında kendi adını taşıyan 3 hareketi literatüre sokan ilk sporcu olan ve geçen nisan ayında Belarus'ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Göztepe'nin sporcusu Ferhat Arıcan, Tokyo'ya madalya için gideceğini söyledi. Almanya'daki Dünya Şampiyonası'nda madalya yarışını sürdüren Ferhat Arıcan, "Tarihte yine bir ilki başardığım için çok mutluyum. Kotayı almadan önce de söylüyordum. Rio'da ilk olimpiyat tecrübemi edindim. Hedefim Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanmak" dedi.

İlk Aleko Mulos gitti

Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1908 Londra Olimpiyatları'na katılan jimnastikçi Aleko Mulos, olimpiyatlara giden ilk sporcumuz oldu. Modern olimpiyatların kurucusu Baron Pierre de Coubertin'in İstanbul'u ziyareti sırasında tercümanlık yapıp Coubertin'in daveti üzerine 1908 Londra Olimpiyatları'na jimnastik dalında katılan Mulos, derece elde edemedi. Mulos'tan 108 yıl sonra 2016 Rio Olimpiyatları'na katılan jimnastikçi Ferhat Arıcan, bir ilki gerçekleştirdi.







