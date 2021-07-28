Karşıyaka'da 9 isimle anlaştı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5 yıldır süren transfer yasağını borçlu olduğu eski futbolcu, antrenör ve çalışanlarıyla anlaşarak geçici olarak kaldırıp kadrosunu takviye etmeye çalışan Karşıyaka, 9 isimle daha uzlaşmaya vardı

İzmir temsilcisi alacaklı olan eski futbolcuları Mehmet Akgün, Tugay Kırcalı, Mehmet Sıddık İstemi, Cenk Güvenç, Onur Bayramoğlu, Adnan Güngör, Cafercan Aksu ve Yiğit Yavuz'a alacaklarının yüzde 25'ini ödeyerek tek transfer dönemliğine muvafakatname imzalarını aldı. Kulüpten oyuncu temsilcisi olarak alacağını bulunan Kaf-Kaf'ın eski futbolcusu Ulaş Ortakaya ise yüzde 50 indirim yaptı. Ortakaya'ya yarı yarıya indirimle alacakları ödenerek dosyası tamamen kapatıldı. Daha önce anlaşmaya varılan eski futbolculardan Mahmut Temür ve Abdülhamit Yıldız'a da ödemeleri yapıldı.

Yeşil-kırmızılı kulüpte eski futbolculardan Cenk Güvenç'e muvafakatname vermesi için yapılan ödemeyi taraftar gruplarından 80ler Grubu, Tugay Kırcalı'ya da gerekli ödemeyi KSKList'in yaptığı açıklandı. Kaf-Kaf'ta daha önce Yelkenbiçer ailesi, eski kaleci Ersin Aydın'a, Mustafa Özçakar ise Onur Alkan'a ödeme yapmıştı. Karşıyaka daha önce Rıdvan Şimşek, Onur Okan, Ersin Aydın, Mehmet Yiğit, Mehmet Eren Poyraz, Aykut Kıratlı, Necati Ateş, Necati Yılmaz, Murat İsmet Erdeğer ve Hasan Çelik gibi isimlerle anlaşarak muvafakatname imzalarını almıştı. İzmir ekibinde Futbol Federasyonu kanalıyla alacakları kesinleşip transfer yasağına neden olan 96 ismin büyük çoğunluğuyla anlaşılırken, paralarının tamamını isteyip tek dönemliğine imza vermeye yanaşmayan isimleri ikna görüşmeleri sürüyor.