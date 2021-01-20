Karşıyaka'da Erdoğan'a tam not

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta takımdaki koronavirüs vakalarının gölgesinde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybetmesine rağmen devreyi Play-Off hattında tamamlayan Karşıyaka'da kaleci Erdoğan, ilk yarıdaki performansıyla güven verdi

Ligde ilk 15 maçın tamamında 90 dakika forma giydikten sonra Erbaaspor'la oynanan devrenin son maçında koronavirüse yakalanıp izolasyon altına alınan Erdoğan, 6 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Erdoğan, takımdaki 9'u koronavirüse yakalanan 10 eksikle çıkılıp 3-1 kaybedilen son forma giydiği Osmaniyespor maçına kadar ilk 14 karşılaşmada kalesinde yalnız 8 gol gördü. Karşıyaka bu maçlarda 8 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi aldı. 28 Ocak Perşembe günü iç sahada Isparta 32 Spor'la oynanancak sezonun ikinci yarısının ilk maçına hazırlanan yeşil-kırmızılarda pazar gününe kadar sürecek Kuşadası kampı başladı.