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Karşıyaka'da Erdoğan'a tam not

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta takımdaki koronavirüs vakalarının gölgesinde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybetmesine rağmen devreyi Play-Off hattında tamamlayan Karşıyaka'da kaleci Erdoğan, ilk yarıdaki performansıyla güven verdi

Karşıyaka'da Erdoğan'a tam not
20 Ocak 2021 Çarşamba 10:45

Ligde ilk 15 maçın tamamında 90 dakika forma giydikten sonra Erbaaspor'la oynanan devrenin son maçında koronavirüse yakalanıp izolasyon altına alınan Erdoğan, 6 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Erdoğan, takımdaki 9'u koronavirüse yakalanan 10 eksikle çıkılıp 3-1 kaybedilen son forma giydiği Osmaniyespor maçına kadar ilk 14 karşılaşmada kalesinde yalnız 8 gol gördü. Karşıyaka bu maçlarda 8 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi aldı. 28 Ocak Perşembe günü iç sahada Isparta 32 Spor'la oynanancak sezonun ikinci yarısının ilk maçına hazırlanan yeşil-kırmızılarda pazar gününe kadar sürecek Kuşadası kampı başladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka spor
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