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Karşıyaka'da Erdoğan formayı unuttu

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk iddiasıyla başladığı sezonda 9 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak zirvenin 11 puan gerisinde alt sıralarda kalan Karşıyaka'da geçen yılların banko ismi kaleci Erdoğan, bu sezon formaya hasret kaldı

Karşıyaka'da Erdoğan formayı unuttu
25 Ekim 2021 Pazartesi 13:11

Transfer yasağının 5 yıl aradan sonra açılıp kaleye Manisa Futbol Kulübü'nden Yusuf'un transfer edilmesiyle ikinci kaleci konumuna düşen Erdoğan, ligde geride kalan 9 haftada 1 dakika bile süre alamadı. Karşıyaka'da Yusuf, ligde oynanan 9 maçın tamamında 90 dakika kaleyi korudu.

Altyapı patentli 23 yaşındaki file bekçisi Erdoğan, 2018 yılında Erhan Erentürk'ün Altınordu'ya satılmasıyla eldivenleri henüz 20 yaşında eline geçirmişti. Erdoğan, Karşıyaka'nın 3'üncü Lig'de Play-Off yarı finali oynadığı 2018-2019 sezonunda 36 maçın tamamında, koronavirüs pandemisi nedeniyle Play-Off aşamasından tamamlanıp takımın finale çıktığı 2019-2020 sezonunda 22, geçen sezon da 30 maçta kalede görev aldı. Bu sezon yalnız Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kardemir Karabükspor mücadelesinde oynayan Erdoğan'ın çarşamba günü kupada Menemenspor'la oynanacak maçta eldivenleri eline geçirmesi bekleniyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka
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