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Karşıyaka'da Mustafa rüzgarı

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı play-off hattında bitiren Karşıyaka'da Mustafa Değirmenci bu sezon ortaya koyduğu performansla göz doldurdu

Karşıyaka'da Mustafa rüzgarı
17 Ocak 2021 Pazar 15:11

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı play-off hattında bitiren Karşıyaka'da Mustafa Değirmenci bu sezon ortaya koyduğu performansla göz doldurdu. Sezona yedek başlayan ve ilerleyen haftalarda formayı kapan tecrübeli sağ kanat oyuncusu, yaptığı 4 asistle takımında en çok gol pası veren ismi oldu. 

Yeşil-kırmızılı ekipte zaman zaman savunmanın sağında da görev yapan 24 yaşındaki oyuncu bu sezon forma giydiği 13 maçta henüz rakip fileleri havalandırma başarısını gösteremedi. Başarılı oyuncu en son golünü 15 Mayıs 2019'da play-off yarı final karşılaşmasında deplasmanda Vanspor'a atmıştı. İkinci yarıya evinde hazırlanan Kaf-Kaf'ta yönetim kurulu online toplantı yaptı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka
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