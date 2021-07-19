ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAYIN!
ÖLÇÜYÜ KAÇIRMAYIN!
0
BEBEK PENGUENE YOĞUN İLGİ!
BEBEK PENGUENE YOĞUN İLGİ!
0
UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI!
UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI!
0
ASMA KİLİK FANTEZİSİ ACI BİTTİ!
ASMA KİLİK FANTEZİSİ ACI BİTTİ!
0

Karşıyaka'da Onur Alkan tamam

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edeceği yeni sezon öncesi transfer yasağını kaldırmak için eski alacaklılarıyla görüşmeleri sürdüren Karşıyaka, Onur Alkan dosyasını da kapattı

Karşıyaka'da Onur Alkan tamam
19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:33

2013-14 sezonunun devre arasında transfer olduğu Karşıyaka'da 1.5 sezon görev yapan Onur'un alacağında yüzde 50 indirim yaptığı öğrenildi. Yeşil-kırmızılı kurmaylar karşılıklı el sıkışarak bir dosyayı daha kapatmış oldu. Karşıyaka yönetimi transfer tahtasını açmak için kulüpten alacağı bulunan eski futbolcu, antrenör ve çalışanlarıyla temaslarını sürdürüyor.

CÜNEYT BİÇER RESMEN İMZALADI

Karşıyaka'da daha önce prensipte anlaşma sağlanan ve idmanlara çıkan Teknik Direktör Cüneyt Biçer ile resmi sözleşme imzalandı. Yapılan resmi açıklamada, "Karşıyakamızda daha önce prensipte anlaşılan Teknik Direktör Cüneyt Biçer ile 2021 – 2022 sezonunu kapsayan resmi sözleşme imzalandı" ifadeleri kullanıldı. Biçer’in ekibinde Birand Yaytaş, Cem Yılmaz, Faik Vural ve Muammer Girgin yardımcı antrenör olarak görev yapacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka #onur alkan
Önceki Haber
Delta varyantı uyarısı: Çift doz aşı şart!
Sonraki Haber
'Tosuncuk'un avukatları açıkladı: Mal varlığı da Bitcoin'i de yok!
Menemenspor'a Portekizli sol kanat
Menemenspor'a Portekizli sol kanat
0
Göztepe'de iki isim takımda kalıyor
Göztepe'de iki isim takımda kalıyor
0
Fatih Terim'den ilk açıklama: Tam bir komedi!
Fatih Terim'den ilk açıklama: Tam bir komedi!
0
Galatasaray'a büyük ayıp!
Galatasaray'a büyük ayıp!
0
Altay, Denizli ile yeniden anlaştı
Altay, Denizli ile yeniden anlaştı
0
Karşıyaka'da 6 isim daha tamam
Karşıyaka'da 6 isim daha tamam
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.