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Karşıyaka'da Samican sevinci

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste 2 galibiyetle aylar sonra çıkışa geçen Karşıyaka'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen orta saha oyuncusu Samican'ın patlama yapması da teknik heyeti sevindirdi

Karşıyaka'da Samican sevinci
02 Aralık 2021 Perşembe 12:57

Kariyerinde Süper Lig dahil yıllarca 1'inci Lig ve 2'nci Lig kulüplerinde forma giyip Adanaspor'da şampiyonluk sevinci, Gaziantep FK ve Manisa FK'da Play-Off tecrübesi yaşayan 28 yaşındaki Samican, Karşıyaka'da ilk haftalarda hayal kırıklığı yarattı. Kaf-Kaf'ta 8'i ilk 11'de olmak üzere 11 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu, son haftalarda yedek kaldı. Geçen hafta Edirnespor maçında rakip 1-0 öndeyken 36'ncı dakikada oyuna giren Samican, ikinci yarıda üst üste attığı 2 golle takımının aldığı 4-2'lik galibiyetin baş aktörü oldu.

ÖZGÜR DE FORMDA


Karşıyaka'da Samican gibi Edirnespor maçında ikinci yarıda oyuna girip 1 gol, 2 asistle oynayan sol bek Özgür'ün de performansı teknik heyetin elini lider Fethiyespor'la cumartesi günü oynanacak kritik deplasman öncesi güçlendirdi. Özgür, defansta görev almasına rağmen bu sezon 2 gol attı.

Etiketler; #karşıyaka
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