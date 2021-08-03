DATÇA'DA YİNE DEPREM!
DATÇA'DA YİNE DEPREM!
0
İZMİRLİ SPORCU BİR İLKİ BAŞARDI!
İZMİRLİ SPORCU BİR İLKİ BAŞARDI!
0
TARKAN'DAN TEPKİ!
TARKAN'DAN TEPKİ!
0
'HELP TURKEY' TEPKİSİ!
'HELP TURKEY' TEPKİSİ!
0

Karşıyaka Halim Okta'yı ikna etti

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Karşıyaka'da transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarını sürdüren yönetim, kulüpten alacağı bulunan eski teknik direktörlerden Halim Okta ile prensipte anlaştı

Karşıyaka Halim Okta'yı ikna etti
03 Ağustos 2021 Salı 12:34

Yeşil-kırmızılı kulübün 2'nci Lig'de mücadele ettiği 2017-18 sezonunda 8 maçta görev alan teknik direktör Halim Okta'nın alacağında yüzde 50 indirim yaparak yönetimle el sıkıştığı belirtildi. Karşıyaka'nın bugün imza alacağı 55 yaşındaki teknik adama ödeme yapıp transfer yasağına neden olan dosyayı kapatacağı bildirildi. Kurmaylar, 4-5 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi transfer tahtasını açıp takıma takviye yapmayı planlıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka #halim okta
Önceki Haber
Muğla'dan bir acı haber daha!
Sonraki Haber
Kumluca'da köylüler yangını böyle bekliyor!
İzmirli sporcu Ferhat Arıcan bronz madalya kazandı!
İzmirli sporcu Ferhat Arıcan bronz madalya kazandı!
0
Olimpiyatlardan bir madalya daha geldi. Yasemin Adar bir ilke imza attı!
Olimpiyatlardan bir madalya daha geldi. Yasemin Adar bir ilke imza attı!
0
Altay'da Mossoro şoku
Altay'da Mossoro şoku
0
Filenin Sultanları güçlü rakiplerini devirdi
Filenin Sultanları güçlü rakiplerini devirdi
0
Sporcumuz Mete Gazoz altın madalya kazandı
Sporcumuz Mete Gazoz altın madalya kazandı
0
Filenin Sultanları çeyrek finalde!
Filenin Sultanları çeyrek finalde!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.