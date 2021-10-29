Karşıyaka kaptanından yoksun

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta pazar günü alt sıralardan kurtulmak için Karbel Karaköprü Belediyespor'u konuk edecek Karşıyaka, takım kaptanı Mustafa Aşan'dan yoksun olacak

Geçen hafta suni çim zeminde oynanan Büyükçekmece Tepecikspor maçında dizinde ödem meydana gelen yeşil kırmızılıların tecrebeli ismi mücadelede forma giyemeyecek. Bu sezon oynanan 9 maçın tamamında ilk 11'de görev yapan 33 yaşındaki futbolcunun yerine orta sahada Fatih'in oynaması bekleniyor. Teknik direktör Ahmet Taşyürek, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda Nasadoge Menemenspor önünde ilk 11'de oynattığı Fatih'i ikinci yarıda sakatlık riskine karşı kulübeye aldı. Grupta 9 haftada 2 galibiyetle zirvenin 11 puan, Play-Off hattının 5 puan gerisinde olan Karşıyaka, Karaköprü'yü yenerek kara bulutları dağıtmayı hedefliyor.