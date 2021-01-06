Karşıyaka'lı 4 futbolcuda Kovid-19 tespit edildi

Misli.com 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan 14 kişinin testleri negatife dönerken 4 yeni vaka tespit edildi.  

Karşıyaka'lı 4 futbolcuda Kovid-19 tespit edildi
06 Ocak 2021 Çarşamba 10:52

Karşıyaka Spor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, profesyonel futbol takımına rutin olarak Selçuk Yaşar Tesisleri'nde Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi. Yapılan testler sonucunda daha önce testleri pozitif çıkan 9 futbolcu, 1 antrenör ve 4 kulüp çalışanının testlerinin negatife döndüğünün ifade edildiği açıklamada 4 futbolcunun ise testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. Açıklamada, testleri pozitif çıkan futbolcuların karantina sürecine girdiği kaydedildi. 

Etiketler; #futbol #izmir #karşıyaka spor kulübü #Koronavirüs
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