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Karşıyaka'nın tesellisi Abdülkadir

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk umuduyla başladığı yeni sezonda hayal kırıklığı yaşayan Karşıyaka'da forvet Abdülkadir Akyıldız attığı gollerle yeşil-kırmızılı takımın tesellisi oldu

Karşıyaka'nın tesellisi Abdülkadir
17 Kasım 2021 Çarşamba 14:25

Görevden ayrılan teknik direktör Cüneyt Biçer'in Altay ve Turgutluspor'dan eski öğrencisi olan Abdülkadir, yapılan 12 takviye arasında en isabetli transfer olarak göze çarptı.

Ligde Mardin 1969 (D), Kardemir Karabükspor (D), Büyükçekmece Tepecikspor (D), Karbel Karaköprü Bld ve son olarak Modafen filelerini sarsarak takımını ayakta tutmaya çalışan 28 yaşındaki golcü, kupada da Karabük karşısında gol sevinci yaşadı. Yeşil-kırmızılı takımın ligde kaydettiği toplam 12 golün 5'ine imzasını atan Abdülkadir, toplanan 13 puanın 6'sında skora katkı sağlayarak pay sahibi oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka
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