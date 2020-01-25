Kendilerini korumaları için kicks boks eğitimi

Söke Belediyesi Kicks Boks Merkezi'nde kadınlara ücretsiz savunma sporları eğitimi verilmeye başlandı. Merkezde antrenör olarak görev yapan Recep Ece, yaptığı açıklamada, şu anda 270 kişiye eğitim verdiklerini, bunlardan 64'ünün ise kadın olduğunu söyledi.

Kendilerini korumaları için kicks boks eğitimi
25 Ocak 2020 Cumartesi 09:39

Kadınlardan herhangi bir ücret talep edilmediğini hatırlatan Ece, "Sağlıklı yaşamak ve olası şiddet olaylarından korunmak amacıyla bayanlarımıza yakın dövüş sanatını öğretiyoruz" dedi. Kadınlardan Necibe Yegi de kursa severek geldiğini belirterek, "Herkesin bu imkandan yararlanmasını istiyorum. Kendimizi korumak amaçlı yapıyoruz" diye konuştu.

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