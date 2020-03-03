Koronavirüse çare Muslera !..

Dünyayı tehdit eden koronavirüse çare Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera oldu.

Koronavirüse çare Muslera !..
03 Mart 2020 Salı 15:54

Galatasaray'ın 1 numarası Fernando Muslera, sosyal medyada da 1 numara olma yolunda ilerliyor. Asistanaliz özel içerik ekibinin Muslera için hazırladığı photoshop görseller bir çok sosyal medya platformlarında büyük ilgi görürken birçok kişi tarafından da paylaşıldı. Gençlerbirliği'ni geçtiğimiz Pazar günü evinde 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada bir şutu çıkarırken adeta boyu uzayan Uruguaylı yıldız bu kurtarışı ile çok konuşulmuştu. Yıllardır Galatasaray'ın kalesini koruyan sarı kırmızılı yıldızın koronavirüsü ve füze ile atılan bombaları engellediği fotoğraflar görenleri tebessüm ettirdi.

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